Kütahya’da Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde Zafer Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından hazırlanan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen 2 milyon 37 bin TL bütçeli ’Taş ve Gümüş Takıya Dönüşüyor, Engeller Kalkıyor’ projesi tamamlandı.

Kütahya’da Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde Zafer Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından hazırlanan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen 2 milyon 37 bin TL bütçeli ’Taş ve Gümüş Takıya Dönüşüyor, Engeller Kalkıyor’ projesi tamamlandı.

Kursa katılan engellilerin sertifikaları Kütahya Vali Yardımcısı Mustafa Güney, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz, proje ekibi Prof. Dr. Levent Mercin ve Doç. Dr. Haldun Şekerci tarafından takdim edildi. ’Taş ve Gümüş Takıya Dönüşüyor, Engeller Kalkıyor’ projesinin özel bir proje olduğunu belirten proje ekibinden Doç. Dr. Haldun Şekerci, "Engelli vatandaşlarımızın hayatın içerisinde yer alması ve kendilerini değerli hissetmesi bizim için çok kıymetli. Engelli vatandaşlarımız, ’Taş ve Gümüş Takıya Dönüşüyor, Engeller Kalkıyor’ projesinin hayata geçmesiyle birlikte öğrenecek, üretecek ve istihdam edilecekler” dedi.

Projenin genel amaçları hakkında bilgiler veren Şekerci, “UNESCO tarafından zanaat ve halk sanatları alanında ilan edilen Kütahya’da süs taşı şekillendirme ve gümüş takı işlemeciliği gibi ilin tarihinde yer alan ancak unutulmaya yüz tutmuş bir zanaat alanı yeniden canlandı. Başta engelli bireyler olmak üzere dezavantajlı grupların istihdamının ve istihdam edilebilirliklerinin artırılmasına yönelik alternatif bir iş kolunun oluşturulmasına katkı sağladık” diye konuştu.

Proje çerçevesinde 100 engelliye temel ve butik kuyumculuk, 20 engelliye ise ileri takı tasarımı ve üretimi konusunda eğitim verildiğini belirten Şekerci, 5 modül eğitimin toplam bin 280 saat sürdüğünü ifade etti.