Kütahya Ziraat Odaları’nın katkıları ve sektörün gözde markaları ile bu yıl 13. kez kapılarını ziyarete açmaya hazırlanan Kütahya Tarım Fuarı gün sayıyor.

Frig Fuarcılık tarafından düzenlenen Kütahya Tarım Fuarı çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Varol ve Fuarlar Koordinatörü Hakan Özel, Kütahya Ziraat Odası Başkanı Ömer Demirtaş ve Başkan Yardımcısı Selahattin Yeğin i makamında ziyaret etti.

Başkan Demirtaş, Kütahya tarım potansiyelinin önemli bir alana sahip olduğunu ifade etti. Başkan Demirtaş, "4 Mayıs Perşembe günü başlayacak Kütahya Tarım Fuarı 7 Mayıs Pazar günü akşamına kadar üreticilerimizin ziyaretine açık olacak" dedi

Frig Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Varol, sektörün önemli markalarının fuarda yerini aldığını söyledi. Varol, Fuara destek olan kişi, kurum ve kuruluşlara, katılımcı firmalara teşekkür etti.