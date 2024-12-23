Kütahya’da tam kapalı bel fıtığı ameliyatı yapılmaya başlandı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği’nin ev sahipliğinde ulusal çapta “Canlı Cerrahi Eşliğinde Endoskopik Diskektomi ve Spinal Enjeksiyonlar” konulu toplantı düzenlendi. Toplantıya Beyin ve Sinir Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu adına Prof. Dr. İlker Solmaz, Spinal Dernek Başkanı Prof. Dr. Sedat Çağlı, Türkiye’nin önde gelen beyin ve sinir cerrahları, ortopedistler ile öğretim üyelerinin dahil olduğu yaklaşık 100 kişilik ekip katıldı. Eğitim toplantısının uygulama bölümünde Kütahya Şehir Hastanesi’nde canlı cerrahi ile endoskopik diskektomi ve transforaminal enjeksiyon başarıyla uygulandı.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Emre Aydın, ülkede yapılan beyin cerrahi işlemlerinin artık Kütahya’da da yapıldığını belirterek, kapalı bel fıtığı ameliyatı hakkında bilgi verdi. Dr. Aydın, “Endoskopik diskektomi, kamera yardımıyla tek bir giriş deliğiyle bel fıtığının çıkartılması işlemi olup, güncel bir tedavi yöntemidir. Endoskopik bel fıtığı ameliyatı genel anestezi (hastanın uyutulması), spinal anestezi (hastanın belden aşağısının uyuşturulması) ya da lokal anestezi (sadece işlemin yapılacağı bölgenin uyuşturulması) altında yapılabilir. Fıtığın yerine göre küçük bir insizyon ile kamera aracılığı ile fıtık dokusunun olduğu bölgeye girilerek fıtık çıkarılır. 7 milimetrelik bir cilt kesisi yeterlidir. Genellikle kemik dokuya dokunmadan kaslar arasından girilerek işlem gerçekleştirilir. Bu sayede kas ve kemik dokusu korunmuş olur. Yapmış olduğumuz başarılı işlemle birlikte ilimizde beyin cerrahisi olarak ilk adımı atmış olduk. Bizlere bu fırsatı veren KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin’e, emeği geçen değerli misafirlerimize teşekkür ediyorum” dedi.