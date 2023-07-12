Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yenilenen taksi durağını ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, şehirde bulunan taksi duraklarını elden geçiriyor. Bu çerçevede, 75. Yıl Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan Kent Taksi, vatandaşların daha konforlu ve kaliteli hizmet verebilmesi için tamamen yenilendi. Yeni yerlerinde taksici esnafını ziyaret eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Kütahya’ya yakışır yapıları inşa ettiklerini söyleyen Başkan Işık, ihtiyaç ve talepler çerçevesinde yenileme çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.

Taksici esnafları da destekleri ve emekleri için Belediye Başkanı Alim Işık’a teşekkürlerini ilettiler.