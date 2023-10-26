Tarımsal üretimin ve kırsal hayatın sürdürülebilirliğinin sağlanmasında kadının öncü rolüne dikkat çekmek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü konferans salonunda ilk defa ’Sürdürülebilir Kalkınma İçin Tarımda Kadın Çalıştayı’ düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Yayım ve Eğitim Daire Başkanı Ali Gül’ ün online olarak katıldığı çalıştaya, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Emre Yeniay, Müdür Yardımcısı Mustafa Kurt, Şube Müdürleri, TKDK İl Koordinatörü Birsen Karaaslan, Sınırlı Sorumlu Yaş Meyve ve Sebze Yetiştiricileri Birliği Pazarlama Kooperatifi Başkanı İsmail Çınar ve kadın çiftçilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Emre Yeniay, "Eğer Kadın varsa, kadın tarladaysa üretim var. Kadın varsa hayat var, orada faaliyet var. Kırsalı kadınlarımızla da birlikte canlandıracağız" dedi.

Yetiştiricilikte kadınların yeri, kooperatifleşmenin önemi hakkında bilgilendirme yapıldı. Kadın çiftçilerin konu hakkındaki düşünceleri ve talepleri dinlendi. Program sonunda Sınırlı Sayılı Yaş Meyve ve Sebze Yetiştiricileri Birliği Pazarlama Kooperatifi Başkanı İsmail Çınar tarafından İl Müdürü Emre Yeniay’a plaket takdim edildi.