Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki sulama kanalının temizliğini gerçekleştirdi.

Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki sulama kanalının temizliğini gerçekleştirdi.

Yağışlar ve doğal koşullar nedeniyle bakıma ihtiyaç duyulan alanlarda temizliklerini sürdüren ekipler, kış mevsimi öncesi kanal boyunca temizlik ve bakım gerçekleştirdi. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, hemşehrilerimizin en iyisini hak ettiğini ve bunun için çalıştıklarını söyledi.

Çalışmalarda kanal içerisindeki; çalı, taş, toprak ve çevresel atıklar temizlenirken daha sağlıklı bir yapılaşma için istinat duvarları yeniden yapılarak daha modern bir görünüm ve kullanım alanı sağlandı.