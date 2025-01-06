Kütahya İl Millî Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürlerinden Mehmet Zorlu için bir veda programı gerçekleştirildi. Programa İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Eğitim Müfettişleri Başkanı Veysi Deniz, müdür yardımcıları ve şube müdürleri katıldı.

Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğüne Şube Müdürü olarak atanan Mehmet Zorlu’ya yönelik düzenlenen programda, İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit bir konuşma yaptı. Konuşmasında, Zorlu’nun Kütahya’daki eğitime sağladığı değerli katkılardan dolayı teşekkür eden Başyiğit, Zorlu’nun Bursa’da da başarılı çalışmalarına devam edeceğine olan inancını dile getirdi.

Programın sonunda, İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit tarafından Mehmet Zorlu’ya bir hediye takdim edildi. Veda programı, katılımcıların iyi dilek temennileri ve hatıra fotoğraf çekimleriyle sona erdi.