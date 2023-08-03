Kütahya merkez ve ilçelerinde 55 su kaynağına toplam 1 milyon, bin 150 adet yavru sazan balığı ve 1 su kaynağına da 6 bin yavru Avrupa yayını bırakıldı.

Kütahya’nın yetiştiricilik ve avcılık açısından önemli, zengin su kaynaklarına sahip olduğunu söyleyen Kütahya İl Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Özçalık, ”İlimizdeki gölet ve barajlara her yıl balıklandırma programı uygulanmaktadır. Bu yıl Merkez, Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Domaniç, Emet, Gediz, Hisarcık, Pazarlar, Simav, Şaphane, Tavşanlı ilçelerimize 55 su kaynağına toplamda 1 milyon, bin 150 adet yavru sazan balığı ve 1 su kaynağına da 6 bin adet yavru Avrupa Yayını bırakılmıştır. Son 10 yılda yaklaşık 4 milyon 307 bin 150 (2023 yılı dahil) adet balık iç su kaynaklarımıza kavuşturulmuştur. Balıklandırma programında Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünün ürettiği Pullu Sazan ve Avrupa Yayını kullanılmaktadır. İç su stoklarının takviyesi, sürdürülebilir balıkçılık, ekolojinin korunması, su kaynaklarındaki nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Bakanlığımız Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ve İl Müdürlüğümüz koordinasyonu ile gerçekleştirilen çalışma sonucu göletlere bırakılan yavrular mutlak suretle korunarak, en az bir kez üremelerine imkan tanınmalı, amatör balıkçılarımızın bu balıklara sahip çıkarak av yasaklarına uymaları boy yasağını ihlal etmemeleri, avlanma sırasında kullanılması yasak olan serpme, tırıvırı gibi av araçlarını kullanmamaya, olta sayısına, yasal avlanma dönemlerine, günlük avlanabilir balık adedine, balıkların yasal avlanma boylarına dikkat ederek "Sürdürülebilir Su Ürünleri Avcılığı"na destek olmaları gerekmektedir” diye konuştu.