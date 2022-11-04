Kütahya Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi’nde yağmur suyu hattı çalışmasına başladı. Çalışmanın yürütüldüğü bölgede incelemelerde bulunan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Şehrimizde, zaman zaman can ve mal kayıplarına yol açabilecek kadar kuvvetli olan su baskınlarından şehrimizi kurtarmak istiyoruz” dedi.

Kütahya Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi’nde yağmur suyu hattı çalışmasına başladı. Çalışmanın yürütüldüğü bölgede incelemelerde bulunan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Şehrimizde, zaman zaman can ve mal kayıplarına yol açabilecek kadar kuvvetli olan su baskınlarından şehrimizi kurtarmak istiyoruz” dedi.

Kütahya’yı daha yaşanabilir hale getirmek amacıyla tüm mahallelerimizde çalışmalarını aralıksız sürdüren Kütahya Belediyesi, içme suyundan terfi hatlarına, kanalizasyondan yağmur suyu hatlarına kadar birçok alanda yatırımlarını ara vermeden sürdürüyor. Kış ayları yaklaşırken çalışmalarına hız veren Kütahya Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi’nde büyük bir altyapı projesine başladı. Yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki yağmur suyu hattıyla ilgili sıfırdan imalata başlayan ekipler, aynı zamanda demiryolunun altından yatay sondaj yaparak çalışmalarını yürütüyor. Mahallede yapılan çalışmayla yerleşim yerlerine gelmesi muhtemel sel ve su baskınlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

"Aralık ayı sonuna kadar bu 10 kilometrelik yağmur suyu hattını tamamlamış olacağız"

Aralık ayında çalışmaların tamamlanmasını hedeflediklerini söyleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Bugün şehrimizin gelişen ve yeni mahallelerinden birisi olan Dumlupınar Mahallemizde son günlerin en önemli sorunlarından birisini çözümü için başlamış olduğumuz çalışma sahası içindeyiz. Yağmur suyu hatlarının döşenmesiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 10 kilometrelik bir yağmur suyu hattını, binlik ikişerli boru olmak üzere bu bölgede hızlı bir şekilde imal edip döşedikten sonra şehrimizde zaman zaman can ve mal kayıplarına yol açabilecek kadar kuvvetli olan su baskınlarından şehrimizi kurtarmak istiyoruz. Pandemi döneminde şehrimizin hemen hemen yüzde 80’ini bu şekilde yenilemiş olmamıza rağmen bu mahallemiz son dönemde gelişen ve çok sayıda inşaatın yapıldığı bir mahalle olması nedeniyle sona bırakmıştık. Geride bıraktığımız kışta bazı evlerimizde, sokaklarımızda yağmur suyu baskınlarının önüne geçilmesi için kışa girmeden Aralık ayı sonuna kadar bu 10 kilometrelik yağmur suyu hattını tamamlamış olacağız. Şehrimize ve mahallemize hayırlı olsun diyorum” dedi.

Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Serhat Muştuer, “Kazasız ve belasız bitirmek istiyoruz. Daha sonra üst tarafların asfaltlama işlemini de tamamlayacağız. Vatandaşlarımızın bu sorununu da gidermiş olacağız” ifadelerini kullandı.