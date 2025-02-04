Kütahya’da polis ekiplerince Dumlupınar Stadyumu’nda bulunan vatandaşlara yönelik yasadışı bahis ve oltalama konularında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildiği bildirildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan SİBERAY programı çerçevesinde Kütahya Dumlupınar Stadyumu’nda bulunan vatandaşlara yönelik yasadışı bahis ve oltalama konularında bilgilendirme faaliyetlerinde bulunularak, broşür dağıttı.