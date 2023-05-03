Vali Ali Çelik, Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapılan 3 milyon 165 bin TL nakdi yardıma ilave olarak İl Özel İdaresi tarafından 1 milyon TL artı bir destekle spor camiasının sorunlarının çözümüne yönelik desteklerin devam edeceğini söyledi

Kütahya’da, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 166 spor kulübüne 3 milyon 165 bin TL nakdi yardım yapıldı. Tesis Yatırımları ve Spor Kulüplerine Destek Programı çerçevesinde 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen tören, Kütahya Yeni Spor Salonunda yapıldı. Törende, temsili çek Kütahya Valisi Ali Çelik tarafından verildi.

Vali Ali Çelik, törende yaptığı konuşmada toplumların bir arada olduğu müddetçe başarılı olabileceklerini vurgulayarak, desteklerin devam edeceği müjdesini verdi. İl Özel İdaresi tarafından yapılan 1 milyon TL artı bir destekle spor camiasının sorunlarının çözümüne yönelik çalışmaların devam edeceğini söyledi. Vali Çelik, antrenman sahalarının artırılması için de çalışmaların başlatılacağını aktardı.

“Spor bir başarı ve mücadele hikâyesi ancak her şey değil”

Vali Çelik, sporun dostluk, kardeşlik, gençlerin bir araya gelmesi, bir başarı ve mücadele hikâyesi olduğunu ancak her şey olmadığının altını çizdi. Bazı müsabakaların hayatın sonu gibi algılanmasının, olumsuz olaylara sebep olabileceğini belirten Vali Çelik, spor kulüplerinin temsilcilerine, oradaki maçın yalnızca bir spor müsabakası olduğunu, hayatın son günü olmadığını hatırlatmaları gerektiğini kaydetti.

“Sorunları birlikte çözebiliriz”

Spor camiasının sorunlarına da değinen Vali Çelik, eksiklerin olduğunu ancak pozitif bakış açısıyla sorunların aşılacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde spor tesisi ve saha kazandırma çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Vali Çelik, spor kulüplerinin en büyük paydaşları olduğunu belirterek sorunları birlikte çözebileceklerini söyledi.

Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkan Vekili Ali Okçu sezon içerisinde yapılan harcamaların ciddi boyutlara ulaştığını belirterek sağlanan desteklerin kulüpler için can suyu niteliğinde olduğunu kaydetti. "Teşekkür ediyoruz" diyen Okçu, yapılan yardımların spor kulüplerinin gelişimine büyük katkı sağlayacağını dile getirdi.

Gençlik ve Spor Müdürü Ercan Şirin, 42 farklı spor branşında hizmet verdiklerini, 214 spor kulüplerinin bulunduğunu, 90 bin lisanslı ve 19 bin faal sporcu ile 23 milli sporcunun mevcut olduğunu ifade etti. Devam eden spor yatırımları hakkında bilgi veren Şirin, yapılan çalışmaların son durumunu da paylaştı.

Konuşmaların ardından, spor kulüplerine sağlanan yardımların temsili çeki Vali Ali Çelik tarafından ASKF Başkan Vekili Ali Okçu’ya verildi.

Vali Çelik, törenin ardından spor kulüplerinin temsilcileriyle sohbet ederek talep ve önerileri dinledi, neler yapılabileceğine ilişkin istişarelerde bulundu.