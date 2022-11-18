Kütahya Belediyesi’nin organize ettiği spor çalıştayı, Belediye Başkanı Alim Işık’ın katılımıyla başladı. Başkan Işık, “Bu çalıştayda her şeyi konuşmamız lazım. Buradan bir spor stratejik planı çıkaracağız. O yüzden birikimi olan herkesin o birikimi paylaşmasını özellikle istirham ediyorum” dedi.

Kütahya Belediyesi’nin organize ettiği spor çalıştayı, Belediye Başkanı Alim Işık’ın katılımıyla başladı. Başkan Işık, “Bu çalıştayda her şeyi konuşmamız lazım. Buradan bir spor stratejik planı çıkaracağız. O yüzden birikimi olan herkesin o birikimi paylaşmasını özellikle istirham ediyorum” dedi.

Geleceğin teminatı olan gençlerin spora yönelmeleri, zararlı alışkanlıklardan uzak durmaları ve sağlıklı bireyler olarak gelişmeleri için Kütahya Belediyesi’nin yatırımları ve destekleri sürüyor. Bu çerçevede, şehirde sporun durumu, kulüplerin beklentileri, yapılabilecekler ve önerilerin tartışılacağı spor çalıştayı, Kütahya Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edildi. Akademisyenler, sporcular, spor kulübü yöneticileri ve şehrimizin önde gelenlerinin destek verdiği çalıştay, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın katılımıyla başladı.

Çalıştayın açılışında konuşan Başkan Işık, “Üç yıldır ne mücadele verdiğimizi Belediye Kütahyaspor ile ilgili siz biliyorsunuz. Yazılanlara bakarsak çöplükten almışız, çöplükte takım duruyor. Pandemi döneminde bir liralık maskeyi bile almaktan geri duranlar zamanı geldiğinde ahkam kesecek hakkı nereden buluyorlar kendilerinde. Hocayı gönderin diyorlar. Gönderdik geçen sene, gönderdiğimiz hoca ikinci ligde tarih yazıyor. En azından buradan daha üst bir kategoride hocalık yapıyor. Play-off maçına çıkıyorsun, senin profesyonel sporcun maç başlamadan kavga başlatıyor. Kendi sahamızda maç oynuyoruz, küfür cezası ayrı, yabancı madde cezası ayrı, saha kapatma cezası ayrı kulüp ödüyor. Şehrin başarıya hazır olması lazım. Onun için bu çalıştayda her şeyi konuşmamız lazım. Eksiğimiz neyse gidermek için, yapmak için. Kimseyi spordan uzaklaştırmak değil amacımız. Amacımız burada sporu yaymak, şehrin ortak değerleri arasına taşımak. 5 yıl boyunca Kütahya’da spor nasıl yönlendirilecekse tüm konuşmaları kayıt altına alacağız, çalıştayın bir çıktısı olarak doküman haline getirip sizlere de ulaştıracağız. Buradan bir spor stratejik planı çıkaracağız. Onun için birikimi olan her hemşehrimin o birikimi paylaşmasını, belediyemizin ortak dökümanında fikirlerinin yer almasını sağlamasını özellikle istirham ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kütahya Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün organize ettiği spor çalıştayı açılışın ardından, Moderatör Mustafa Demirdağ’ın “Kütahya’da Herkes İçin Spor” ve “Kütahya’da Okul Sporları” konulu konuşmalarla devam etti.

Spor çalıştayına; Kütahya Kent Konseyi Başkanı Ahmet Arabacı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Özdilek, Kütahya Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Ertuğrul Cevahir, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Cengiz, Kütahya Belediyesi daire müdürleri, akademisyenler, spor kulübü yöneticileri ile sporcular ve çok sayıda kişi katıldı.