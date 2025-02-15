Kütahya Belediyesi ev sahipliğinde, Boğaziçi Şehir Koleji koordinasyonunda düzenlenen "Söz Gençlerde" isimli münazara yarışmasının finali, Kütahya Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Final müsabakası öncesinde konuşan Başkan Vekili Ertekin, münazara yarışmalarının gençlerin özgüven kazanmasına ve tartışma kültürünün gelişmesine büyük katkı sağladığını belirtti. Finale kalan öğrencilere başarılar dileyen Ertekin, bu tür organizasyonların devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Yarışma sonunda Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi birincilik ipini göğüslerken, Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi ikinci, Ali Güral Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu.

Kütahya Belediyesi yetkilileri, yarışmaya katılan tüm gençleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.