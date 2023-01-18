Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, “Kütahya’da sonbahar” isimli fotoğraf sergisinin Sera AVM’deki açılışını gerçekleştirdi.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, “Kütahya’da sonbahar” isimli fotoğraf sergisinin Sera AVM’deki açılışını gerçekleştirdi.

Kütahya Belediyesi ile Kütahya Evliya Çelebi Fotoğraf Derneği’nin iş birliğiyle düzenlenen “Kütahya’da sonbahar” isimli fotoğraf sergisi, Kütahya Belediyesi Fuaye Alanı’ndan sonra Sera Alışveriş Merkezi’nde Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık tarafından açıldı. Açılışta konuşan Başkan Işık, “Kütahya’mız gerçekten kültür ve sanat şehri. Birçok sanatçımız var. Bu sanatçılarımızdan özellikle fotoğraf sanatçılarımızın daha önceki sergilerde de şehrimizin tanıtılmasında ciddi katkıları olan birçok görüntüyü değişik vesilelerle sergiledik. Emeği geçen tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Şehrimize değer katan herkesten Allah razı olsun. Bu tür hizmetlere vesile olmanın da çok önemli bir görev olduğu düşüncesiyle Belediyemiz, diğer kamu kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız şehrimizin tanıtımı adına her türlü emeği sergiliyorlar. Bize de onlara destek olmak düşüyor” ifadelerini kullandı.

Fotoğrafları tek tek inceleyen Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim Işık, sergiyi ziyaret eden vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.