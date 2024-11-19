Kütahya Belediyesi, şehir genelinde başlattığı kapsamlı sonbahar temizliği çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sonbaharın gelmesiyle birlikte park, bahçe ve cadde kenarlarında biriken yapraklar belediye ekipleri tarafından titizlikle toplanıyor. Çalışmalar kapsamında, yol kenarları ve kaldırımlarda biriken atıklar temizlenerek şehrin ortak kullanım alanları daha estetik bir görünüme kavuşturuluyor.

Kütahya Belediyesi yetkilileri, şehrin dört bir yanında yürütülen bu temizlik faaliyetlerinin çevre düzenine katkı sağlamayı hedeflediğini belirtti. Belediye, vatandaşların daha temiz ve düzenli bir ortamda yaşamalarını sağlamak için çalışmalara devam edeceğini duyurdu.

Şehrin genelinde yürütülen bu kapsamlı temizlik çalışmaları, vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.