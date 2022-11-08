Kütahya Enne Barajı ve Tabiat Parkı, sonbaharda farklı bir güzelliğe büründü.

Kütahya Enne Barajı ve Tabiat Parkı, sonbaharda farklı bir güzelliğe büründü.

Kütahya merkeze 18 kilometre mesafede bulunan Enne Mahallesi’ndeki park ve baraj, sonbaharın son günlerindeki renk cümbüşü ile ziyaretçilerini hayran bırakıyor. Bölgede bulunan yeşil, kahverengi ve sarı tonlardaki ağaçların yaprakları, adeta renk zenginliği yaşatıyor. Piknik ve gezi için bölgeye gelen vatandaşlar, şehir stresinden uzak, ormanla iç içe ve etkileyen kartpostallık manzara eşliğinde vakit geçirme imkanı buluyor. Bu arada, barajda yüzen ördek ve su kuşlarının hareketliliği ayrı bir görsel şölen sunuyor.

Parkın işletmecisi Zafer Alat, "Enne Barajı ve Tabiat Parkı, çok farklı bir doğal güzelliğe sahip. Sonbaharla birlikte burada farklı bir ortam oluştu. Ağaçlardan yapraklar dökülüyor. Çevredeki ağaçların renkleri güzel bir görüntü oluşturuyor" diye konuştu.

Enne Barajı ve Tabiat Parkı’nın İHA tarafından havadan çekilen görüntüsü, renk cümbüşünü gözler önüne serdi.