Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, bir yıl süre ile Kütahya Belediyesi Encümen üyeliği görevini başarı ile yürüten Yusuf Sökmen ve Özgür Muslu’ya teşekkür plaketlerini vererek, gösterdikleri gayret ve özverili çalıma için teşekkür etti.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın başkanlığında gerçekleştirilen Kütahya Belediyesi 5. dönem 4. olağan meclis toplantısında yapılan seçimle Belediye Encümen üyeleri Yusuf Sökmen ve Özgür Muslu yerine Mehmet Buğra Baydar ve Fuat Gökçe seçildi.

Başkan Işık, bir yıl süre ile özverili bir şekilde çalışan her iki üyenin toplam 2061 karara ve 412 ihale kararına imza atarak başarılı bir performans ortaya koyduklarını dile getirdi.

Sökmen ve Muslu’ya teşekkür plaketlerini takdim eden Başkanımız Işık, başarılı çalışmaları için her iki encümen üyesine ayrı ayrı teşekkür etti.