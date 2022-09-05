Kütahya İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü hava koşullarının el verdiği sürece çalışmalarını sürdürmeyi hedefliyor.

Bir süre önce yapımına başladığımız Kütahya merkez Söğüt Yaylası- Lütfiye- Güllüdere yolu 12 kilometre birinci kat asfalt, olarak tamamlayıp vatandaşların hizmetine sunuldu.

Köy yollarında kalitenin yükseltilmesi ve ulaşım da vatandaşların rahat yolculuk yapabilmelerinin amaçlandığı çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor.

Kütahya İl Özel İdaresi 2022 yılı köy yolları sıcak asfalt, beton yol ve birinci kat asfalt çalışmalarını yol programı çerçevesinde devam ediyor.

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