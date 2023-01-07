Kütahya’da asfaltta ’Soğuk yama’ döneminin başlandığı bildirildi.

Kütahya’da asfaltta ’Soğuk yama’ döneminin başlandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Kütahya’da ağır geçen kış şartları ve olumsuz hava koşulları, altyapı arızaları ile kış aylarında yapılan kazıların ve açılan çukurların, hava sıcaklıklarının sıfır derecenin altına inmesi nedeniyle sıcak yama çalışmalarının yapılamaması ve asfalt plentinin sıfırın altında sağlıklı çalışmaması nedeniyle Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından soğuk yama üretim ve uygulamasına başladı. Kış aylarında olumsuz hava koşulları ve her türlü olumsuz durumlarda oluşan çukurlar ve yol çökmeleri Agrega dolgu malzemesi ile uygulama sayesinde son bulacak.Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, vatandaşlarımızın daha konforlu ve güvenli ulaşım sağlayabilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürecek" denildi.