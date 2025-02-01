Kütahya’da sırt çantasında 84 adet sentetik ecza hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) Büro Amirliği ekipleri tarafından Vefa Mahallesi fuar alanı giriş kısmında yapılan çalışmalarda, 3 suç kaydı bulunan tır şoförü D.A (42) isimli şahsın yapılan üst aramasında, sırt çantasının içerisinden, 84 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.