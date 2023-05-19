Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen ’Silvikültür-ağaçlandırma hizmet içi eğitim tatbikatları’ tamamlandı.

Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren teknik personel ile muhafaza memurlarına yönelik olarak düzenlenen Silvikültür- Ağaçlandırma Tatbikatlarında arazide uygulamalı eğitimler verildi.

Tatbikatlar Domaniç İşletme Müdürlüğünde Domaniç ve Tavşanlı İşletme Müdürlüklerinin katılımı ile Simav İşletme Müdürlüğünde Simav ve Gediz İşletme Müdürlüklerinin katılımı ile Emet İşletme Müdürlüğünde Emet İşletme Müdürlüğünün katılımı ile Altıntaş İşletme Müdürlüğünde Altıntaş ve Kütahya İşletme Müdürlüklerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil katıldığı eğitim programlarında, özellikle genç meşcere bakımlarının zamanında ve tekniğine uygun olarak yapılmasının meşcere kuruluşu aşamasında, hem ekonomik, hem orman sağlığı hem de ormanların yangın ve diğer doğal afetlere karşı dayanıklı hale gelmesi açısından önemine dikkat çekti.

Eğitimler Bölge Müdür Yardımcısı Savaş Ünle koordinesinde Silvikültür Şube Müdürü Bayram Ersöz ve Silvikültür Şube Mühendisi Ali Güven’in teorik ve akabinde uygulamalı anlatımıyla gerçekleştirildi. Tatbikatlarda mescere gelişim çağları, sıklık bakımı, göğüs yüzeyi hesabı, ilk aralama bakımı, aralama, aralama şekilleri, aralama çalışmalarında kullanılan gövde sınıflandırmaları konuları ile bol tohum yılı tespiti için kozalak sayımı, tohumlama kesimi, ışık kesimi konularında arazide uygulamalı eğitimler verildi.

Eğitimlere, Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, Orman Bölge Müdür Yardımcısı Savaş Ünle, Silvikültür Şube Müdürü Bayram Ersöz, Planlama Şube Müdürü Ali Rıza Erdem, Silvikültür Şube Mühendisi Ali Güven, İşletme Müdürleri, Orman İşletme Şefleri ve Orman Muhafaza Memurları katıldı.