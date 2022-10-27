Kütahya’da silahla yaralama olayının şüphelisi 2 kişi polis ekipleri tarafından silahlarıyla birlikte yakalandı.

Kütahya’da silahla yaralama olayının şüphelisi 2 kişi polis ekipleri tarafından silahlarıyla birlikte yakalandı.

Konuyla ilgili Valilikten yapılan açıklamada,” 23 Ekim 2022 günü saat:19.30 sıralarında Meydan Mahallesinde bir şahsı ateşli silahla yaralayarak firar eden F.M. (23) isimli şahıs ekiplerimizce yakalanmış, 26 Ekim 2022 günü çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakılmıştır. 25 Ekim 2022 günü saat: 01.30 sıralarında Servi Mahallesi Mithatpaşa Caddesi Hilton Otel arkasında bir şahsı silahla yaralayan meçhul şahsın tespit edilip yakalanması için yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli şahsın M.B. ( 28) olduğu tespit edilmiş, 22 Ekim 2022 günü meydana gelen silahla yaralama olayının şüphelisi olan F.M. ile birlikte bir ikamette saklandıkları tespit edilmiş, şahısların yakalanması için yapılan operasyonda F.M. çatıda saklanmış halde 2 adet tabanca,1 adet pompalı tüfek ve 33 adet fişekle yakalanmış, şahsın çatıya kaçtığı yerin giriş kapısında da M.B. isimli şahıs yakalanmıştır. Her iki şahıs da ayrı ayrı yaralama suçlarından adli mercilere çıkarılmak üzere gözaltına alınmış, 26 Ekim 2022 günü çıkarıldıkları mahkemece adli kontrolle serbest bırakılmıştır” ifadelerine yer verildi.