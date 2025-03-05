Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı SİBERAY ekibi, siber suçların önlenmesi ve vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla eğitim ve farkındalık çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede, Kütahya Akşemsettin İmam Hatip Anadolu Kız Meslek Lisesi öğretmenleri ve öğrencilerine yönelik iki oturum halinde bilgilendirme etkinliği düzenlendi. Eğitimlerde şu konular ele alındı; sosyal medyanın hayatımıza etkisi, siber güvenlik, yasadışı bahis, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı ve güvenli internet kullanımı.

Katılımcılara, siber tehditlerden korunma yöntemleri anlatılırken, bilinçlendirme broşürleri de dağıtıldı.