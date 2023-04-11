Kütahya’da sertifikalı buğday ve arpa tohumlarının arazide çıkış kontrollerinin İl, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince gerçekleştirildiği bildirildi.

Konuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) çerçevesinde, 2022 yılı Kasım ayında toplam 28 Milyon TL’lik Bakanlık, İl Özel İdaresi bütçesi ve yetiştirici katkısı ile ilimizdeki 9 bin 402 çiftçimize teslim ettiğimiz, bin 700 ton sertifikalı buğday ve 530 ton sertifikalı arpa tohumu ile 111 bin 500 dekar alanda ekimi yapılan sertifikalı buğday ve arpa tohumlarının arazide çıkış kontrolleri gerçekleştiriliyor. Sertifikalı buğday ve arpa tohumu ekilen alanların, son yağışlardan sonra yapılan tohum çıkışlarının kontrolleri yüzleri güldürüyor. Ekimden hasadına kadar proje çerçevesinde ekimi yapılan alanların takip ve kontrolü, İl ve İlçe Müdürlüklerimizce yapılmaya devam edecek. “Sen Yeter ki Üret” parolası ile yapılan ve yapılacak projeler ile ilimizdeki çiftçilerimiz desteklenerek tarım arazilerinin en etkin şekilde kullanımını sağlamaya devam edeceğiz. Hasadınız bereketli, ürününüz bol olsun” ifadelerine yer verildi.