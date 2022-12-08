Eğitim-Bir-Sen Kütahya 1 No’lu Şube ile Turizm Acentesi arasında imzalanan protokolle Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen üyeleri ve ailelerinin bin 250 dolardan başlayan fiyatlarla umre imkanına kavuşacağı bildirildi.

Eğitim-Bir-Sen Kütahya 1 No’lu Şube ile Turizm Acentesi arasında imzalanan protokolle Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen üyeleri ve ailelerinin bin 250 dolardan başlayan fiyatlarla umre imkanına kavuşacağı bildirildi.

Bu yarıyıl tatilinde üye ve yakınları için 7.si tertip edilen umre organizasyonu ile ilgili başvuruların başladığını söyleyen Eğitim-Bir-Sen Kütahya 1 No’lu Şube Başkanı Fatih Köse, ”Bizler Eğitim-Bir-Sen ailesi olarak eğitim hizmet kolunda üyelerimizin ekonomik ve özlük haklarının korunması, geliştirilmesi, milli ve manevi değerlerimizin yaşatılması, mazlumların müdafaası gibi birçok alanda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bütün bunların yanında sosyal organizasyonlarımızla da mensuplarımıza imkanlar sunmanın peşindeyiz. Bu çerçevede geçmiş yıllarda gerçekleştirdiğimiz umre ziyaretleri ile ilgili üyelerimizin yoğun memnuniyet ifadeleri bu organizasyonu yenileme konusunda bizi cesaretlendirdi. İnşallah bu yıl yedincisini yapacak olduğumuz Şube Umre Organizasyonu ile ilgili yaptığımız araştırmalar neticesinde önceki tecrübelerimizden de istifadeyle üyelerimiz için güvenli, huzurlu ve memnun kalacakları bir umre organizasyonunu planladık. Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen olarak bu yarıyıl tatilinde dört gece Medine ve dokuz gece Mekke toplam 14 gün şeklinde bir umre ziyareti gerçekleştireceğiz" dedi.