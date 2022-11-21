Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından "İslam’da Mal-Para ve Faiz Bağlamında Riba Hadislerinin Değerlendirilmesi" konulu seminer düzenlendi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından "İslam’da Mal-Para ve Faiz Bağlamında Riba Hadislerinin Değerlendirilmesi" konulu seminer düzenlendi.

Rüstem Paşa Medresesi’nde düzenlenen seminere öğrenci ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Seminerde konuşan DPÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Çelik, "Şu anda bile Yahudilerin kendi aralarında faiz yasak. Ama diğer insanları sömürüyorlar. Yahudi, Yahudi’nin kefilidir. Kefalet nerede olur? Malda, mülkte olur. Ama ona karşı İslamiyet hangi hükmü getirmiş? Mümin, müminin kardeşidir. Kardeşte maddi manevi her şey dahil ama kefaletle sadece maddi şey dahildir. Yahudilerin başına gelen her türlü kötülük, kendileri yasakladıkları halde o faiz yemelerindendir şeklinde müminleri faize karşı uyarıyor. Kesinlikte faiz yasaklanmıştır. Kur’an-ı Kerim’de 4 sürede 6 ayette faizle ilgili kesin hükümler vardır" diye konuştu.

DPÜ İslami İlimler Bilimler Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Ateş ise, "Fiyat farkı akdin başında belirlenmişse bu caizdir. Bir kişi bir telefonu aldığında peşin bin TL, veresiye olursa bin 200 diyorsa akdin başında caizdir. Biz buna vade farkı diyoruz. Faizden ve faizli işlemden olabildiğince uzak durmak lazım. Faiz bütün etrafımızı sarmış durumda" ifadelerini kullandı.

Seminer soru cevap bölümü ile sona erdi.