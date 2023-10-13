Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Yunus Emre Mahallesi’ndeki Şelale Park’ta devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Şehirdeki alt ve üstyapı yatırımlarını tüm hızıyla sürdüren Kütahya Belediyesi, bir taraftan da mevcut parklarda tadilat, bakım ve yenileme çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Bu kapsamda; saha çalışmalarını yakından takip eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Yunus Emre Mahallesi’nde Şelale Cami yanında bulunan Şelale Park’ta devam eden yenileme çalışmalarını inceledi. Kütahya’ya yakışan bir park için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirten Başkan Işık, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Başkan Işık, Kütahyalı vatandaşların ve çocukların, parklarda daha konforlu ve güvenli vakit geçirebilmeleri için çalışmaların planlanan program dahilinde devam edeceğini ifade etti.