Vali Ali Çelik ve protokol üyeleri, şehit aileleriyle birlikte Hava Şehitliği, Polis Şehitliği ve Muharip Gaziler Mezarlığı’nı ziyaret etti.

Kur’an’ı- Kerim okunup duaların edildiği ziyaretlerde şehitlerin kabirlerine karanfil bırakan Vali Çelik, şehit yakınlarıyla dua etti ve bayramlarını tebrik etti.

Şehit ailelerine başsağlığı dileklerini yineleyen Vali Çelik, devletin ve milletin tüm imkanlarının şehit ailelerinin emrinde olduğunu vurguladı.

Şehitlerin emanetine sahip çıkmak ve onların hatıralarını yaşatmak için bir araya geldiklerini belirten Vali Çelik, "Bu vatanın bağımsızlığı ve bütünlüğü için canlarını feda eden kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun" dedi.