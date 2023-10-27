Kütahya’da Cumhuriyetin 100. Yılında tüm şehit ve gaziler için anma, hatim ve mevlit programı düzenlendi

Cumhuriyetin 100. Yılı kutlamaları çerçevesinde Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı il merkezindeki imam hatip lisesi ve ortaokullarının ortaklaşa düzenledikleri "Tüm Şehit ve Gazilerimiz İçin Anma, Hatim ve Mevlit Programı" Müdürlüğün Beylerbeyi Konferans Salonunda Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Muhsin Kaymak ve Hakan Gölpınar, Şube Müdürleri, okul idarecileri, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Furkan Süngü tarafından Kuran-ı Kerim okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma Ahteri İmam Hatip Ortaokulu Kerem Türküresin tarafından yapıldı. "Nice Mutlu Asırlara" şiirini Şule Mete Tetik İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Nisanur Çakır, "Dumlupınar’da Bir Şehit Askerin Mezarı Başında" adlı şiiri ise Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Asım Türk okudu. Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin hazırladığı Musiki Korosu tarafından ilahiler seslendirildi.

Şehit ve gaziler için tüm imam hatip okulları tarafından okunan hatimlerin duası Akşemseddin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmeni Hakkı Erken tarafından yapıldı.