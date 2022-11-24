Eğitim-Bir-Sen Kütahya 1 No’lu Şube Başkanlığı tarafından, Öğretmenler Günü sebebiyle Ali Paşa Camii’nde şehit öğretmenler için mevlit okutuldu.

Eğitim-Bir-Sen Kütahya 1 No’lu Şube Başkanlığı tarafından, Öğretmenler Günü sebebiyle Ali Paşa Camii’nde şehit öğretmenler için mevlit okutuldu.

Şube Başkanı Fatih Köse, şehit öğretmenler için düzenlenen etkinliğe katılıp dua edenlere teşekkürlerini sundu.

Öğretmenlerin nesillerin gelişmesinde büyük katkısı olduğunu ifade eden Başkan Köse, “Nesillerin çağın zararlılarından korunması, milli ve manevi değerlerle bütünleşmesi, bilimsel kapasitenin artırılması eğitim ordusuyla mümkündür. Bizler yeniden büyük Türkiye idealinin sahipleriyiz. O ideali yaşatan ve yarınlara taşıyacak insanlarız. Bu vesile ile bütün eğitim camiamızın, öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyorum" diye konuştu.

Cami çıkışında vatandaşlara helva ikram edildi.