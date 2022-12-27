Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar, savaş mağdurlarına yönelik ’İyilik soğuk geçirmez’ sloganıyla yardım kampanya başlattıklarını ifade etti.

Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar, savaş mağdurlarına yönelik ’İyilik soğuk geçirmez’ sloganıyla yardım kampanya başlattıklarını ifade etti.

Yenipazar, savaş mağdurlarının yaşadığı bölgede inceleme yaptıklarını ve orada yaşayan insanların ciddi anlamda yardıma ihtiyaç duymaya devam ettiklerini dile getirdi.

Yenipazar, "Suriye’de yaşayan insanlar gerçekten dünyada bugün içinde bulunduğumuz zaman diliminde insanlık adına en zor sınavı veriyorlar. Suriye’de bitmeyen bir içi savaş maalesef devam ediyor. 11 yılını tamamladı ve ümitle insanlık bu savaşın bitmesini istiyor. Ama maalesef Suriye’de iç savaş devam ediyor. Tabi bu devam ettiği müddetçe de orada hem yetim, hem öksüz, hem ihtiyaç sahibi insanların problemleri de devam ediyor. Bu kış gerçekten zorlu bir kış, dünyanın uğraşması gereken bir sürü problem var. Dünyada yeni savaş alanları ve yeni problemler ortaya çıkıyor ve insanlar bunlarla uğraşırken var ola gelen ve devam eden problemleri, krizleri maalesef unutuyorlar. Suriye’ye kış hızlı bir şekilde geliyor ve Suriye’deki sokakta kalmış, çadırlarda yaşamak zorunda ve belki kısmi olarak biraz başını sokacak briket ev bulmuş, insanlar dünyadaki diğer insanların yardımlarıyla hayatta kalıyorlar. Bizde bunu bildiğimizden, sürekli olarak sahada olduğumuzdan dolayı yine bu sene “İyilik Soğuk Geçirmez” sloganıyla bir kampanya başlattık. Suriye’de gerçekten hayatını hemen hemen sokak şartlarında sürdürmeye çalışan insanlara ulaşmaya, onlara ekmek, giyecek, ısınacak kömür götürmeye çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızda da bağışçılarımızın, hayırsever kardeşlerimizin özellikle Suriye’yi gündemden çıkarmamalarını, Suriye’deki kardeşlerini, Suriye’deki insanları unutmamalarını istiyoruz. Çünkü Suriye’de biz Türkiye insanı olarak çok güzel işler yaptık. Oradaki ihtiyaç sahiplerine her daim hami olmaya, elimizi onlara uzatmaya ve onların hayatta tutunabilecekleri bir dal olmaya çalıştık. Bu gayretimizi inşallah devam ettirmek bizim insanlık, kardeşlik borcumuzdur diye düşünüyoruz ve ’İyilik soğuk geçirmez’ kampanyamıza destek vermeye tüm bağışçılarımızı davet ediyoruz" şeklinde konuştu.