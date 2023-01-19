Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan "Şarkılar bizi söyler biz de şarkı söyleriz" projesi çerçevesinde Kütahya Hezar Dinari Kültür Merkezinde program düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan "Şarkılar bizi söyler biz de şarkı söyleriz" projesi çerçevesinde Kütahya Hezar Dinari Kültür Merkezinde program düzenlendi.

Programa Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Şube Müdürü Hüseyin Hakan Durum, okul ve kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı. "Şarkılar bizi söyler, biz de şarkı söyleriz" projesi çerçevesinde gerçekleşen programda Rast, Segah, Uşşak, Muhayyer Kürdi ve Hicaz makamlarında şarkılar seslendirildi. Program sonunda emeği geçenlere teşekkür belgeleri Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit tarafından verildi.