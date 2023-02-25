Kütahya Kent Konseyi Sanat Merkezi ve Kütahya Sanatla Yaşam ve Terapi Derneği (SAYTED) sanatçıları, eserlerini depremzedeler yararına satışı sundu.

Kütahya Kent Konseyi Sanat Merkezi ve Kütahya Sanatla Yaşam ve Terapi Derneği (SAYTED) sanatçıları, eserlerini depremzedeler yararına satışı sundu.

Kütahya Valiliği himayesinde Sera AVM’de düzenlenen kermete yerlerini alan sanatçılar, 200’e yağlı boya tablo, ahşap oyma, filografi ve çini gibi eserlerinin gelirini depremzedelere bağışlayacak.

Kütahya Kent Konseyi Sanat Merkezi Başkanı Sebahat Sarıoğlu, Kütahyalı sanatçıların depremzedelerin yanında olduğunu ifade etti.

Kütahyalı dünyaca ünlü ressam Ahmet Yakupoğlu’nun öğrencisi Ressam Aynur Kinkav, "Biz bireysel olarak elimizden geleni yaptık. Ama böyle bir organizasyonda da yer almak istedik. Eserlerimizin gelirinin tamamını depremzede kardeşlerimize bağışlayacağız" dedi.

Ressam Pakizer Doğan, "Depremin yaralarını sarmak için benim oğlum deprem bölgesinde, bende buradayım. Allah yardımcımız olsun" diye konuştu.

Filografi sanatçısı Özlem Zeyrek Özçay da, "İnşallah zor günleri hep birlikte aşacağız" şeklinde konuştu.

Serginin 2 gün süreyle açık kalacağı belirtildi.