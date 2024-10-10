Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından Germiyan Kampüsü Konferans Salonu’nda ’sakatlıklara bakış’ konulu seminer düzenlendi.

Dr. Öğr. Üyesi Vedat Kurt’un moderatörlüğünde gerçekleşen seminerde, konuşmacı olarak Dr. Öğr. Üyesi Tansel Koyunoğlu yer aldı.

Seminere, SBF Dekanı Prof. Dr. Sultan Güçlü, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Emel Sezici ve Doç. Dr. Cihan Caner Aksoy, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. İsmail Saraçoğlu, fakülte öğretim elemanları, öğrenciler ve Kütahya’daki çeşitli branşlardan antrenörler katılım sağladı.

Fakültenin topluma katkı vizyonunu destekleyen bu etkinlikte, spor yaralanmaları sonrasında yapılması gerekenler, sporcuların fiziksel ve zihinsel sağlığına yönelik güncel uygulamalar ve etkili iletişim yöntemleri hakkında bilgi verildi. Seminerin sonunda soru-cevap oturumu gerçekleşti.