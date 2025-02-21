Kütahya’da sahipsiz hayvanların korunması, belediyelerin bakımevi yükümlülükleri ve tehlikeli köpek ırklarının yönetimine yönelik toplantı yapıldı.

Kütahya İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı, Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve ilgili kurum temsilcileri katıldı. Toplantıda, sahipsiz hayvanların korunması, belediyelerin bakımevi yükümlülükleri ve tehlikeli köpek ırklarının yönetimi gibi konular detaylı şekilde ele alındı. Ayrıca, kaçak üretim ve satışın önlenmesi ile bakımevlerine ayrılacak bütçeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Yetkililer, sahipsiz hayvanların daha iyi şartlarda yaşaması için gerekli adımların atılacağını vurguladı.