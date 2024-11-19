Kütahya’da İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğundan emekli ud sanatçısı Necati Çelik’in hayatından kesitler sunan ‘Sahibini Arayan Ud’ belgeselinin gösterimi gerçekleşti.

Hezar Dinari Kültür Merkezinde Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen programa ud sanatçısı Necati Çelik de katıldı. Belgesel gösterimi ile başlayan gecede, akabinde Türk musikisi konseri gerçekleşti. Kütahya’nın kendisi için çok özel olduğunu söyleyen ud sanatçısı Necati Çelik, "Kütahya’da böyle bir programla karşılanmak çok hoşuma gitti, onore oldum" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Kemalettin Ekici, programın sonunda Necati Çelik’e ödül takdiminde bulundu.