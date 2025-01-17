Kütahya’da sağlık hizmetlerinde yeni bir dönemi başlatan “Sağlıkta Dijital Entegrasyon” sistemi hayata geçirildi. Bu kapsamda, Kütahya Şehir Hastanesi’nde görev yapan uzman hekimler ile il merkezinde çalışan aile hekimleri bir araya gelerek entegrasyon sürecine dair bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Kütahya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ensar Durmuş’un başkanlık ettiği toplantıda, dijital entegrasyon sisteminin işleyişine ilişkin detaylı bilgilendirme yapıldı. Toplantıda, sağlık hizmetleri arasındaki geçişin sorunsuz ve hızlı bir şekilde sağlanması, etkili bir koordinasyonun oluşturulması ve sistemin hem sağlık çalışanları hem de vatandaşlar açısından faydalarının artırılması gibi konular ele alındı.

Yeni entegrasyon sistemiyle, sağlık hizmetlerinin etkinliğinin artırılması ve süreçlerin hızlandırılması hedefleniyor. Sağlık çalışanlarının daha verimli çalışmasını sağlayacak olan bu sistemin, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini mümkün kılacağı ifade edildi.

Toplantının ardından sağlık çalışanları, entegrasyonun başarılı bir şekilde uygulanması için yapılması gerekenler hakkında görüş alışverişinde bulundu.