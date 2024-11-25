Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, öğrencilerin fiziksel ve ruhsal sağlıklarını korumalarına destek olmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Bu kapsamda başlatılan “Ruh Sağlığını Korumanın Yolları ve Bağımlılıkla Mücadele Kaynakları” ile “Sağlıklı Yaşamı Teşvik Etme ve Bulaşıcı Hastalıklar” başlıklı programlar, üniversitenin Kütahya il merkezi dışındaki meslek yüksekokullarında öğrencilerle buluşturuluyor.

Uzman Psikolog Eren Tuncay, ruh sağlığını koruma yöntemlerini ve bağımlılıkla mücadele kaynaklarını anlatarak, öğrencilere yaşadıkları sorunlarla nasıl başa çıkabileceklerini ve üniversite bünyesindeki psikolojik destek hizmetlerine nasıl ulaşabileceklerini aktarıyor.

Hemşire Neslihan Göçmez ve Hemşire Gülşah Saçmacılar, sağlıklı yaşamın teşvik edilmesi ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele konularında farkındalık oluşturarak öğrencilerin fiziksel sağlıklarını korumalarına yardımcı olacak önemli bilgiler paylaşıyor.