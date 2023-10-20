Kütahya’da ’Sağlık için bir adım at’ sloganıyla düzenlenen kortej yürüyüşü, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Yeşilay Kütahya Şubesi, Kütahya Yeşilay Spor Kulübü, Kütahya Valiliği, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinin işbirliği ile tertiplenen etkinliğe, Kütahya Vali Vekili Fikret Zaman, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, Kütahya İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ercan Şirin, Yeşilay Şube Başkanı Fulya Topçuoğlu Ünal, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Sağlığın önemine dair bilinçlendirme amacını taşıyan yürüyüş Zafer Meydanı’ndan başladı. Kortej yürüyüşü Atatürk Bulvarı, Laleli Kavşağı ve Zafer Meydanı’nda sona erdi.

Yeşilay Kütahya Şube Başkanı Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal, "Yeşilay olarak 5 ana bağımlılık türüyle mücadele ettiklerini ifade etti. Ünal, "Tütün, alkol, madde, kumar ve teknolojideki bağımlılarla ilgili olarak psikososyal tedavide bizden yardım alınabilir. Bu tamamen ücretsiz ve gizlidir. İnsan sağlığı ve sağlıklı bir nesil Yeşilay için çok önemli" dedi.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, "Bağımlılıkla hep birlikte mücadele etmek lazım. Sadece aileler değil, tüm kurumlarla birlikte mücadele edilmeli. Maalesef bağımlılık çok büyük bir illet. Toplu halde mücadele edilmezse ailelerin bunlarla mücadele etmek şansı yok. Bu hususta tüm kurumların desteği gerekiyor" diye konuştu.