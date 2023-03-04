Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Doktor Öğretim üyesi Sertaş Erarslan, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörlüğü’nü ziyaret etti.

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Doktor Öğretim üyesi Sertaş Erarslan, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörlüğü’nü ziyaret etti.

Rektör Vural Kavuncu ve Rektör Yardımcıları Prof. Dr. M. Cem Algın ve Prof. Dr. Ahmet Çekirdekçi’nin de yer aldığı ziyaret sırasında göreve yeni atanan Erarslan tebrik edilerek, yeni görevinde başarılar dilendi.

Müdür Erarslan, “Kütahya’ya sağlık alanında elimizden gelen hizmeti en iyi şekilde, üniversitemizle iş birliği çerçevesinde yapacağız. Nazik kabulleri için Rektör hocamıza teşekkür ediyorum. Kütahya’da rutin sağlık hizmetlerinin yanı sıra ileri düzey ve bilimsel sağlık hizmetlerinin tümünde en iyi şekilde verilmesi için birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı.