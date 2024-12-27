Kütahya İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında sağlık eğitimi programı düzenlendi.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Ortaokullarda Görev Yapan Yönetici ve Eğitimcilere Verilen Sağlık Eğitimi Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Bir Karma Desen Çalışması” projesi çerçevesinde, İl Millî Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa öğretmenler katıldı.

22 Kasım 2024’te imzalanan işbirliği protokolüne dayalı olarak gerçekleştirilen programda, sağlıklı yaşam bilincinin artırılması hedeflendi. Katılımcı öğretmenlere teşekkür belgelerinin takdim edildiği programda, sağlık eğitimi projelerinin toplum üzerindeki uzun vadeli etkilerinin önemine vurgu yapıldı.

İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, etkinliğin düzenlenmesine katkı sunan Şube Müdürü Mustafa Topuz’a ve tüm katılımcılara teşekkür ederek, eğitim ve sağlık alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin önemini belirtti.