Sağlık Bakanlığı Saha Koordinatörlerinin Kütahya’da tüm sağlık tesislerinde yapmış oldukları gözlemler ve değerlendirmeler neticesinde, Sağlık Bakanlığı Saha Koordinatörleri ve Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı tesis yöneticilerinin katılımı ile sağlık hizmetlerinin detaylı olarak ele alındığı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

“Sağlık hizmetlerinin genel durumu hakkında bilgilendirme yapıldı”

Sağlık hizmetlerinin genel durumu hakkında yapılan bilgilendirme sunumuyla başlayan toplantıda, Kütahya’da sunulan sağlık hizmet kalitesinin artırılması, kurumlar arası koordinasyon, genel işleyiş, belirlenen stratejiler ile çalışmalar detaylı şekilde değerlendirildi ve gerekli planlamalar oluşturuldu.

Kütahya’daki başta sağlık yatırımları olmak üzere Kamu Hastaneleri Hizmetleri, 1. Basamak Koruyucu Sağlık Hizmetleri, Acil Sağlık Hizmetleri değerlendirilerek ilde öncelikle uzman hekim olmak üzere personel ihtiyacı ve tıbbi cihaz, yatırımlara yönelik talepler bakanlık temsilcileri ile görüşüldü.

“Şehir Hastanesi’nin açılışı ile il sağlık hizmetleri noktasında sağlanacak kazançlar görüşüldü”

Vatandaşların daha iyi şartlarda modern ve teknolojik cihazlarla sağlık hizmetinden yararlanacağı, yapımının bitmesine az bir süre kalan Kütahya Şehir Hastanesi’nin açılışı ile il sağlık hizmetleri noktasında sağlanacak kazançlar görüşüldü. İstatistiki veriler eşliğinde gündemdeki konular hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Görüş ve önerilerin alınmasının ardından çözüm önerileri sunuldu.