Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, "Vefatının 10. Yılında Ressam Hüseyin Yüce’ye Saygı" isimli bir sergi düzenledi.

Açılışta konuşan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, naif sanatın doğallığı ve samimiyetiyle dikkat çeken bir anlatım dili sunduğunu vurguladı. Prof. Dr. Kızıltoprak, naif sanatın, karmaşık tekniklerden uzak, sade renkler ve belirgin çizgilerle kendini ifade eden bir sanat türü olduğunu belirterek, "Bu eserler, perspektif kurallarının dışına çıkarak özgünlük kazanır ve izleyiciye sıcaklık ile içtenlik hissi verir. Naif ressam Hüseyin Yüce, bu sanat dilinin en özgün temsilcilerinden biridir. Onun fırçası, sadece dış dünyayı değil, doğanın sahip olduğu farklı ritimleri de işler" dedi.

"Doğanın her anını anlamlı kılmayı başardı"

Sanatçının doğayı ve günlük yaşamı bazen idealize ederek, bazen de gerçekçi bir yaklaşımla resmettiğine dikkat çeken Kızıltoprak, "Hüseyin Yüce, özellikle doğanın, ormanın ve ağacın her anını anlamlı kılmayı başarmıştır. Eserlerinde kullanılan renkler ve kompozisyonlar, sadece estetik bir unsur değil, aynı zamanda bir duygu ya da hatıranın ifadesidir" diye konuştu.

Serginin, sanatçının eserlerini daha yakından tanımak ve sanat yolculuğunun derinliklerine inmek için önemli bir fırsat sunduğunu belirten Kızıltoprak, katkı sağlayan herkese teşekkür ederek ziyaretçilere keyifli bir keşif yolculuğu diledi.