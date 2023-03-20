Kütahya’da ramazan pidesinin fiyatları belli oldu. Kütahya Fırıncılar ve Büfeciler Odası Başkanı Murat Duran, kentte 400 gram sade pide 12,5 liradan 400 gram yumurtalı ve susamlı pide de 18 liradan satılacağını bildirdi.

Duran, yaptığı açıklamada, başta un olmak üzere tüm girdi maliyetlerinin arttığını ifade etti.

Başkan Duran, “Tüm Türkiye genelinde ortalama neyse onun bir altında fiyat almaya çalışıyoruz. 400 gramının normalde 15 lira olması lazım. Ama biz bunu halkı ve Türkiye’nin şu anda geçmiş olduğu süreci göz önünde bulundurarak 12,5 lira yaptık. Elimizi taşın altına koyarak biraz düşük fiyat verdik" ifadelerini kullandı.

Duran, Kütahya’da sahurluk hamursuzun fiyatını ise 13 TL’ye olarak belirlendiklerini sözlerine ekledi.