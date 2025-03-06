Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce halk sağlığının korunması ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinin denetimlerinin aralıksız sürdüğü bildirildi.

Konuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ramazan ayında değişen tüketim alışkanlıkları çerçevesinde pide, unlu mamuller, kuruyemiş, tatlı üretim ve satış yerlerinin denetimlerine ayrı bir önem verilmekte olup, ayrıca iftar çadırları, iftar çadırlarına yemek üretimi gerçekleştiren işletmeler ve iftar hizmeti veren lokantaların da denetimleri mesai gözetmeksizin gerçekleştirilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Gıda denetimlerine katılan Tarım ve Orman İl Müdürü Ertan Keleş, Ramazan ayında gıda talebinin arttığını, buna istinaden oluşabilecek aksaklıkları önlemek amacıyla gıda denetimlerinin üretim, satış ve toplu tüketimin her safhasında artarak devam edeceğini belirterek, tüm vatandaşların Ramazan ayının hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu.