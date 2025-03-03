Kütahya Koruyucu Aile Derneği, Ramazan ayı vesilesiyle ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik anlamlı bir yardım etkinliği düzenledi. Dayanışma ve paylaşma ruhunu yaşatmak amacıyla gerçekleştirilen organizasyonda, 100 ihtiyaç sahibi çocuğa çeşitli hediyelerden oluşan paketler, Ramazan ayının vazgeçilmezi olan susamlı pideler ve 300’er lira harçlık dağıtıldı.

Dernek Başkanı Yasemin Gökcen Çavdar, yapılan yardımlarla çocukların mutluluğuna ortak olduklarını belirterek, "Derneğimiz, çocuklarımız için kurulmuş bir dernektir. Onların her türlü ihtiyacını karşılamak, yüzlerini güldürebilmek ve kurumda kalan çocuklarımızı aile yanına yerleştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ramazan ayında da birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemini göstermek adına böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Çocuklarımız hediyelerle mutlu oldu, onların mutluluğu bizleri daha da mutlu etti. Yüzlerindeki gülümseme, gözlerindeki ışık bir ömre bedel ve bunu hiçbir maddiyat satın alamaz," dedi.

Dernek Başkanı Çavdar, hayırseverlerin desteğinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Derneğimize destek veren tüm hayırsever kardeşlerimize teşekkür ederiz. Her zaman olduğu gibi Ramazan ayında da yardımlarımız hız kesmeden devam ediyor" şeklinde konuştu.