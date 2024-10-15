Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı arasında 2020 yılında imzalanan TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü hükümleri gereğince Protokol Yürütme Kurulu (PYK) toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Şube Müdürü Ali Sezer, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Emin Yüce ve OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ali Keskin katıldı.

Toplantıda bir önceki PYK toplantısında alınan kararların ve 2024/2025 eğitim öğretim yılının değerlendirilmesinin ardından 2024/2025 öğretim yılında yapılacak olan faaliyet, proje ve gezilerin planlanması yapıldı. LGS sınav puanı ile öğrenci alınacak alanların belirlendikten sonra yürütme kurulunun bir sonraki toplanma zamanı belirlendi.

Toplantı sonrası İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Şube Müdürü Ali Sezer, okulu ve atölyeleri ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Ziyaret sırasında, eğitim süreçleri hakkında bilgi alışverişinde bulunulup, öğrencilerin projeleri incelendi. Öğrencilerle yapılan sohbetler sırasında, eğitimdeki yeni gelişmeler ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Öne çıkan bölümler arasında makine teknolojisi, endüstriyel otomasyon teknolojileri ve metal teknolojisi yer aldı.

Yetkililer, bu alanların gençlere geniş iş imkanları sunduğunu ve sanayinin ihtiyaçlarına yönelik nitelikli iş gücü yetiştirilmesini hedeflediğini belirttiler.

Yapılan açıklamaya göre, makine teknolojisi alanı, mekanik sistemlerin tasarım, imalat ve bakımı ile ilgilenirken, endüstriyel otomasyon teknolojileri, otomatik üretim sistemlerinin programlanması ve donanım-yazılım entegrasyonu üzerinde durmakta. Metal teknolojisi ise metalleri biçimlendirme, kaynak işleri ve ısıl işlemler gibi konulara odaklanmakta. Bu alanlarda eğitim almış bireyler, kamu veya özel sektörde geniş iş imkanlarına sahip olmakta ve kendi iş yerlerini açarak girişimcilik yapabilmekteler. Toplantı ve ziyaretler, bu alanlarda sağlanacak eğitim ve iş imkanlarının geliştirilmesine yönelik önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.