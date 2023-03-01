Çelik’e Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz’ün eşi Nuray Gündüz, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kırbaç’ın eşi Yıldız Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı’nın eşi Rüveyda Sıralı, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş’ın eşi Hacer Demirtaş eşlik etti.

Kütahya Valisi Ali Çelik’in eşi Neziha Çelik, deprem bölgelerinden gelerek Kütahya’da misafir edilen depremzedeleri ziyaret etti.

Kütahya’da protokol üyelerinin eşleri, Kütahya KYK Devlet Hatun Kız Öğrenci Yurdu’nda misafir edilen depremzede kadınları ziyaret etti.

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