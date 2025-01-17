Kütahya’da protokol üyeleri karne töreninde öğrencilerle buluştu.

Kütahya’da, Evliya Çelebi İlkokulu’nda düzenlenen karne törenine Vali Yardımcısı Faruk Bekarlar, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, Kütahya İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, İl Jandarma Komutanı Vedat Kültür ve protokol üyeleri katıldı. Tören kapsamında sınıfları ziyaret eden protokol üyeleri, öğrencilere karnelerini teslim etti. Öğrencilerin başarılı ve verimli bir yarıyıl tatili geçirmeleri temennisinde bulunuldu.

İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, törende yaptığı konuşmada 2024-2025 eğitim-öğretim yılının birinci dönemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başyiğit, il genelinde 86 bin 843 öğrencinin karnelerini alacağını belirterek, 7 bin 560 öğretmen ve 570 okulda karne törenlerinin gerçekleştirildiğini ifade etti. Öğrencilere ve öğretmenlere iyi tatiller dileyen Başyiğit, Türkiye Yüzyılı Marif Modeli çerçevesinde başlatılan gelişim raporları uygulamasına da değindi.

"Karne başarı veya başarısızlık belgesi değil"

Başyiğit, ilkokul birinci sınıflar için bu yıl hazırlanan gelişim raporlarının önemine vurgu yaparak velilere şu mesajı verdi:

"Karne, çocuklarımızın başarılı ya da başarısız olduğunu gösteren bir belge değildir. Bu, onların birinci yarıyıldaki performans ve etkinliklerini değerlendiren bir göstergedir. Velilerimizin, gelişim raporlarını dikkatle incelemelerini ve öğretmenlerle iş birliği içinde çocuklarının gelişimlerini takip etmelerini rica ediyoruz."

Tatil döneminde öğrencilerin dinlenmelerine ve sosyal etkinliklere katılmalarına dikkat çeken Başyiğit, şu önerilerde bulundu:

"Öğrencilerimizin tatilde eğlenmelerini, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlere katılmalarını tavsiye ediyorum. Kütahya Merkez ilçemizde Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından önümüzdeki 10 gün boyunca düzenlenecek sinema etkinliklerine katılmalarını özellikle öneriyorum."