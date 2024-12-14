Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğiyle yürütülen "Arazi Tahribatının Dengelenmesi Yukarı Sakarya Havzası” projesinin kapanış ve değerlendirilme çalışmaları çerçevesinde, proje sahalarında inceleme yapıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ”İl Müdürlüğümüz ve FAO işbirliğiyle yürütülen Arazi Tahribatının Dengelenmesi Yukarı Sakarya Havzası projesinin kapanış ve değerlendirilmesi çalışmaları çerçevesinde, FAO Ulusal Proje Koordinatörü Sibel Tekin, İzleme ve Değerlendirme Uzmanı Bahadır Topal,Operasyon Sorumlusu Işılay Özcan, bağımsız değerlendiriciler Francis Hurst ve Esra Akıncı ile bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantı sonrasında, proje sahalarında incelemeler yapılmış ve proje çıktıları yerinde değerlendirilmiştir” ifadelerine yer verildi.